Guardia Civil y Policía Local unen fuerzas para combatir el alcohol al volante

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León, en colaboración con la Policía Local de León, desarrolló un dispositivo conjunto especial de vigilancia y control para garantizar la seguridad vial en las carreteras de la provincia que dan acceso a la ciudad durante los últimos días de las fiestas navideñas, como la Nochevieja y Año Nuevo, con el objeto de prevenir y evitar la presencia de conductores con influencia del consumo de sustancias que afectan a la conducción, en beneficio y protección de la seguridad vial de todos los usuarios de las vías públicas.

El mismo refuerzo se realizó con la Policía Local de Ponferrada y, en ambas ciudades, todos los agentes establecieron de forma coordinada diversos puntos de verificación de alcohol y otras drogas, especialmente en el alfoz de ambas localidades.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la aplicación para los móviles Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ingesta de alcohol y otras drogas modifica considerablemente el comportamiento en la conducción, provocando entre otras cosas, una disminución crítica de la capacidad sensorial, de los reflejos y de la atención. Este tipo de sustancias desvirtúan la percepción de la realidad y aumentan exponencialmente el riesgo de sufrir un siniestro vial, poniendo en peligro tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios de las vías públicas.

Durante el operativo se realizaron más de 700 pruebas a conductores.