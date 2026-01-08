Dos décadas de corazón y ciencia: la Fundación Gallego y Morís premia con 3.000 € la investigación

Hay efemérides que no solo celebran el paso del tiempo, sino la huella profunda que la generosidad deja en una sociedad. La Fundación Gallego y Morís cumple veinte años de historia en este 2026, y lo hace de la mejor manera que sabe: tendiendo la mano a la ciencia y al bienestar de los leoneses. Para soplar estas veinte velas de compromiso, la entidad ha convocado una edición especial de su ‘Premio a la Investigación’, que este año cuenta con una cariñosa dotación de 3.000 euros.

Este aniversario es, ante todo, un homenaje a las raíces. Todo comenzó en 2006, siguiendo el deseo expresado en el testamento ológrafo de Juan Antonio Gallego, quien quiso que el legado de su familia —Eulogio Gallego y María Alta Gracia Morís— se transformara en esperanza para los demás. Desde entonces, la Fundación ha sido un faro para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y, de forma muy especial, para quienes luchan contra el carcinoma de laringe.

Imagen de la estatua del premio, cuyas bases ya se pueden consultar.DL

Un jurado de prestigio para una nueva etapa

El actual patronato, que lleva un año trabajando con renovada ilusión, ha querido que este XX aniversario marque un antes y un después. «La Fundación ha adquirido un nuevo rumbo. Queremos estar más presentes en la sociedad leonesa», explica con entusiasmo Juan Antonio Gallego, gerente de la institución.

Para garantizar la excelencia de este premio, se ha configurado un jurado de «primer nivel» que aúna corazón y conocimiento: un experto en el ámbito fundacional, un reputado catedrático de la Universidad de León y un especialista con tres décadas de experiencia en la batalla contra el cáncer.

Cita en la capital leonesa

El camino hacia este galardón ya ha comenzado. Los investigadores interesados pueden consultar desde hoy mismo las bases en la web oficial (www.fundaciongallegoymoris.org). El fallo se dará a conocer en el mes de mayo, culminando esta celebración en junio, mes en el que la capital leonesa acogerá la entrega del premio.

Será, sin duda, un momento emocionante para recordar que, tras veinte años, el legado de la familia Gallego y Morís sigue más vivo que nunca, apostando por la investigación como el mejor camino hacia la curación y la dignidad.