El PSOE pide el voto para las autonómicas con un discurso que liga “el centralismo de Valladolid” con el que genera “León con sus pueblos”

Antes incluso de que la convocatoria de elecciones se haga oficial, el PSOE presentó este jueves su candidatura por la provincia leonesa con un discurso en el que admitió que defiende el modelo territorial dado y vinculó “el centralismo” de Valladolid con el que comete “León con sus pueblos”. “Nosotros siempre hemos defendido lo mismo. Nosotros tenemos un proyecto para esta comunidad autónoma”, recalcó la cabeza de lista, Nuria Rubio, acompañada por el resto de miembros de la candidatura que auguró “volverá a ser la más votada”.

Rubio abundó en que entiende “el desagravio” y a los “compañeros que han votado lo que han querido en sus ayuntamientos”, en referencia a los socialistas que han apoyado las mociones que piden la separación de León y Castilla. Pero, como recalcó, ese “sentimiento de abandono que compartimos todos los leoneses y leonesas, especialmente los de algunos territorios”, debido al “centralismo” es “un centralismo que también se sufre en la provincia de León”. “No hay las mismas oportunidades en la capital de León que en un pueblo pequeño del Bierzo o en un pueblo pequeño de Laciana. Es el mismo centralismo”, repitió la procuradora autonómica, quien apostilló que ella viene “de un pueblo” y vive “en la capital” y lo ve.

El PSOE, recalcó la candidata, defiende “un proyecto que genera equidad en los territorios”. "Es decir, para que lleguemos a una igualdad, hay que dar más a quien más necesita ya quien ha estado a la cola durante muchos años. Y ese es el proyecto que defiende el Partido Socialista y que defiende Carlos Martínez", arengó durante el acto, en el que estuvo arropado por el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, el subdelegado de Gobierno, Héctor Aláiz, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel y buena parte de sus diputados, pero nadie del equipo del Ayuntamiento. de León dirigido por José Antonio Diez.

Con esta imagen, que exhibe la fractura del partido en la provincia leonesa, Rubio insistió en que se presentan “con ilusión, con ganas y con la certeza también” de que serán “la primera fuerza”, mientras que al PP le auguró el tercer lugar, por detrás de la UPL. “El presidente Mañueco está apurando la fecha de la convocatoria y, si pudiera, pediría una prórroga porque lo ha hecho los deberes”, ironizó la socialista, quien desveló que el PP ha hecho “una encuesta telefónica para ver quién iba a ser el candidato, si Quiñones estaba lo suficientemente respaldado o no para que continuara el frente del proyecto”.

En esta indecisión, la candidata socialista subrayó que su partido va a “poder mirar a los ciudadanos a los ojos” y decirles que han “cumplido con la palabra dada, con todos los compromisos adquiridos en los programas”, frente al presidente Mañueco, que ha “desgobernado esta comunidad”. “Hoy en día solamente hay dos opciones. Será Mañueco presidente o será Carlos Martínez”.

El líder provincial insistió en que los ciudadanos deben votar a Mañueco “si quieren apostar por la continuidad, por el abandono, por el desasosiego, por un gobierno que está totalmente acabado, por un presidente que no quiere gobernar, que permanece escondido, que no ha venido todavía a visitar las zonas quemadas de los incendios, que cuando vino lo hizo porque le obligó el presidente Pedro Sánchez con su visita a Villabino”. Pero, frente a esta propuesta, Rubio reseñó que “la gente pide cambio, la gente quiere oportunidades y es el momento” del PSOE, después de 38 años de gobiernos populares, “una anomalía democrática”.

El Partido Socialista “es la solución mejor porque creo que llevamos al mejor equipo y por lo tanto creo que vamos a ser primera fuerza”, repitió Rubio, quien azuzó el miedo a Vox con el aviso de que “si a Mañueco le hace falta volverá a metro a la extrema derecha en el gobierno de la Junta”. “Por eso es muy necesario que creemos esa mayoría progresista para dejar a la extrema derecha fuera”, apostilló la cabeza de cartel.

La intervención de Rubio la prologó su líder provincial. Javier Alfonso Cendón publicitó que el PSOE tiene “al mejor líder”, Carlos Martínez, “una persona solvente y preparada”, además de “un equipo para garantizar el cambio”. “Cuando gobierna el PSOE a León le va bien y para que gobierne tenemos que gobernar en la Junta”, concedió el diputado nacional, sin salirse de un eslogan que han utilizado ya en los últimos 12 años.

Cendón relató que “hemos podido comprobar cómo durante 38 años el Partido Popular ha perjudicado a los intereses de esta tierra”. En este ataque, el secretario provincial socialista se centró en “Mañueco, una persona que ha maltratado sistemáticamente a esta provincia, que ha recortado los servicios públicos, que ha recortado en las inversiones en infraestructuras y que ha arrasado el futuro de una tierra que no ha sabido emplear, por ejemplo, los fondos europeos que ha conseguido el gobierno de España”. “El proyecto del PSOE es el único que va a garantizar el cambio y el futuro a esta tierra”, prometió.