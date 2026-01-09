Las migraciones de los expedientes de familia, misión casi imposible

A la hora de migrar los expedientes de los asuntos de familia, los problemas fueron similares, con el trastorno que ello conlleva. Son los trámites habituales a la hora de trabajar con esta documentación fuera de los órganos judiciales en los que se tramitaron de partida.

No hay constancia en León, eso sí, de que se hayan producido problemas que han sufrido los territorios en los que las transferencias en materia de Justicia corren de cargo de los gobiernos autónomos. Allí, los contadores de la aplicación de gestión Atenea no han funcionado correctamente y dan números repetidos a los asuntos que se van incoando.

Los antiguos Juzgados de Primera Instancia (once en la capital) son los que más están padeciendo los problemas derivados del cambio en el sistema de gestión. Además, se da la particularidad de que el cargo de juez decano tiene un ocupante provisional, ante la paralización del nombramiento de Mónica Ramírez como sustituta de Pablo Arraiza en el cargo. Una impugnación presentada por uno de los candidatos en las elecciones mantiene en compás de espera el proceso.

Por de pronto, a la vista de los desbarajustes del primer día, Asturias ya ha solicitado una prórroga de seis meses antes de proceder a la implantación definitiva de este modelo. No es el caso de la provincia de León, que forma parte del territorio del Ministerio de Justicia. El responsable de la cartera, Félix Bolaños, aseguró el pasado día 2 de enero que la implantación no estaba generando ningún problema. Pero los juzgados no habían vuelto a estar hábiles para el ciudadano hasta anteayer, 7 de enero. No se descarta que haya más comunidades autónomas prestas a seguir el ejemplo.