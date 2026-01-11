El tiempo en Léon: cielo nuboso con precipitaciones débiles para este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en León, cielo nuboso con precipitaciones débiles.
La cota de nieve se situará entre los 2.000 a los 1.800 metros, con probabilidad de nieblas que pueden ser localmente densas y persistentes.
Las temperaturas mínimas con ligeros cambios se situarán entre los 0 y los 5 grados, y máximas en ascenso ligero, que oscilarán entre los 9 y los 13 grados.
También se registrarán heladas débiles y viento variable, tendiendo a sur y suroeste de flojo a moderado.
