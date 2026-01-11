El tiempo en Léon: cielo nuboso con precipitaciones débiles para este domingo

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en León, cielo nuboso con precipitaciones débiles.

La cota de nieve se situará entre los 2.000 a los 1.800 metros, con probabilidad de nieblas que pueden ser localmente densas y persistentes.

Las temperaturas mínimas con ligeros cambios se situarán entre los 0 y los 5 grados, y máximas en ascenso ligero, que oscilarán entre los 9 y los 13 grados.

También se registrarán heladas débiles y viento variable, tendiendo a sur y suroeste de flojo a moderado.

