León se prepara para una semana de paraguas y frío invernal, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja un panorama puramente invernal para la capital leonesa durante los próximos días, marcado por la inestabilidad y la llegada de precipitaciones. Tras un domingo de relativa calma, el lunes se presenta con cielos cubiertos y un aumento de la nubosidad que servirá de antesala a una jornada de martes especialmente lluviosa. Se espera que durante el segundo día de la semana las precipitaciones sean generalizadas y persistentes, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, lo que aumentará la sensación térmica de frío en toda la ciudad.

A medida que avance la semana, los termómetros registrarán variaciones significativas, moviéndose en un baile de temperaturas mínimas que rozarán los cero grados en varios momentos. El miércoles se prevé una pequeña tregua con menos probabilidad de lluvia, pero el jueves el agua volverá a cobrar protagonismo. La cota de nieve en la provincia se mantendrá vigilada, ya que aunque en la capital se espera mayoritariamente lluvia, las zonas de montaña del norte de León recibirán acumulados importantes de nieve por encima de los 1.000 metros, lo que podría complicar la situación en los puertos de la cordillera Cantábrica.

De cara al fin de semana, la previsión apunta a una estabilización progresiva del tiempo, aunque el frío no dará tregua. Las temperaturas máximas difícilmente superarán los 5 o 6 grados durante el sábado y el domingo, mientras que las heladas volverán a ser las protagonistas de las madrugadas leonesas. La AEMET recomienda a los ciudadanos estar pendientes de las actualizaciones de los avisos, especialmente a quienes tengan planeado desplazarse por las carreteras de la provincia, donde las nieblas matinales y el hielo podrían hacer acto de presencia en el cierre de esta semana de enero.