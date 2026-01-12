Choca contra una farola en la avenida de la Universidad de León tras salirse de la vía
La víctima, de 52 años, sufrió el accidente pasada la 1.00 de la madrugada
Una conductora de 52 años resultó herida la pasada madrugada tras salirse de la vía en la avenida de la Universidad.
El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada a la 1.18 horas donde se alertaba del siniestro, ocurrido en un choque contra una farola.
Se trasladó a Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias que envió recursos para atender a una mujer de 52 años.