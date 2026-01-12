Choca contra una farola en la avenida de la Universidad de León tras salirse de la vía

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Una conductora de 52 años resultó herida la pasada madrugada tras salirse de la vía en la avenida de la Universidad.

El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada a la 1.18 horas donde se alertaba del siniestro, ocurrido en un choque contra una farola.

Se trasladó a Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias que envió recursos para atender a una mujer de 52 años.