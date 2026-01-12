El tiempo en León hoy: llegan las lluvias y suben las temperaturas este lunes 12 de enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León arranca la semana bajo la influencia de una corriente de aire del sur que traerá cambios significativos en el termómetro y el estado del cielo. Según los datos de la Aemet y los modelos de previsión del portal especializado en meteorología Meteored, se espera una jornada de lunes marcada por la nubosidad y un aumento progresivo de la inestabilidad en gran parte del territorio leonés.

El cielo se mantendrá nuboso o cubierto durante gran parte del día. Las precipitaciones más probables se registrarán en el tercio occidental, afectando especialmente a las comarcas de Laciana y El Bierzo, donde las lluvias podrían ganar intensidad y persistencia al final de la jornada. La cota de nieve experimentará un ascenso progresivo hasta situarse por encima de los 1.700 metros, quedando restringida únicamente a las cumbres más elevadas. Asimismo, es probable la formación de bancos de niebla matinales principalmente en zonas de montaña.

En cuanto a los termómetros, el aspecto más destacado del día es el ascenso moderado o incluso notable de las temperaturas mínimas. En la capital leonesa se esperan valores entre los 5 y los 10 grados, mientras que en Ponferrada el ambiente será más templado con máximas que alcanzarán los 14 grados y mínimas de 7. En Astorga las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados, y en Villablino se registrarán 3 grados de mínima con una máxima de 11.

El viento de componente sur será otro de los protagonistas meteorológicos, soplando con intensidad moderada en las zonas llanas pero con rachas fuertes o muy fuertes en la Cordillera Cantábrica. Aunque por el momento no hay avisos activados en la provincia, este flujo del sur es el responsable directo de que el ambiente sea más templado y húmedo, condicionando especialmente la situación en los puertos de montaña del norte de León.