Gasto verde, regadíos, Scayle y parte social encabezan la inversión del Gobierno en León en 2025

Las inversiones "verdes", el gasto en regadíos, la aportación a Scayle y el apartado social lideran el aporte económico del Gobierno en 2025 en la provincia de León, según anunció esta mañana el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón.

"León está siendo protagonista del mayor esfuerzo inversor y social del Estado en décadas", dijo el representante del Gobierno en León. Todo ello "con proyectos que modernizan nuestra economía, refuerzan los servicios públicos y protegen a quienes más lo necesitan".

Los fondos PRTR "están permitiendo avanzar hacia una provincia más sostenible, más digital y con más oportunidades". En materia de movilidad sostenible, las entidades locales de la provincia han ejecutado 10 millones de euros "para fomentar un transporte más limpio y también más seguro".

Son actuaciones como la adquisición de autobuses para el transporte público, la creación de infraestructuras ciclistas, espacios para vehículos de movilidad personal y aparcamientos seguros. "A ello se suman los fondos que el Gobierno ha destinado de manera directa a la Junta de Castilla y León", en concreto 25 millones y medio de euros para actuaciones vinculadas a las zonas de bajas emisiones y a la transformación digital del transporte, como la implantación de sistemas inteligentes en el transporte público o la construcción de un carril bici en el alfoz de León.

"Pero si hay un ámbito en el que León está jugando un papel estratégico es en la transición energética", advirtió. Los 200 millones de este apartado se centran en el proyecto de la Central Depuradora Reversible de Navaleo, en Torre del Bierzo, con una inversión de 35 millones de euros, que convierte una antigua explotación minera en una infraestructura clave para la integración de energías renovables y la depuración de aguas. "Un ejemplo claro de reindustrialización verde y justa".

También son especialmente relevantes los proyectos de hidrógeno y geotermia, como el desarrollo por Destinus Spain en el municipio de Cuadros, que cuenta con una inversión de 7,3 millones de euros. Se ha destinado 36 millones de euros a través del programa PIREP municipal, con actuaciones destacadas, como la rehabilitación del edificio de Ordóñoz II en el ayuntamiento de León, con una inversión de 2,8 millones de euros, mejorando así la eficiencia energética y, por tanto, también los servicios a la ciudadanía.

En materia de agua y regadíos, el Perte del agua destina 15,7 millones de euros a comunidades de regantes con proyectos de digitalización y eficiencia hídrica en el Paramo Bajo y en los Payuelos, que fortalecen un sector clave para la economía rural leonesa. "El Gobierno ha hecho una apuesta clara por la provincia de León en lo que se refiere a regadíos, somos una de las provincias más apoyadas y con más inversiones en regadíos de toda España".

León también avanza como referente tecnológico gracias al Perte de Chip, con 6,9 millones de euros, de los que 4,8 millones se destinan al centro de su supercomputación de León, "consolidándolo como un activo estratégico a nivel nacional en lo que hace referencia a la supercomputación".

En turismo, el Gobierno impulsa con 2 millones de euros las experiencias turísticas innovadoras, donde destaca la plataforma inteligente El Camino de Europa en Molinaseca, que refuerza la proyección internacional del Camino de Santiago y el desarrollo económico del Bierzo.

El escudo social sitúa la pensión media en 1.512 euros al mes, 434 euros más que en el año 2018, "lo que garantiza el poder adquisitivo y la dignidad a nuestros mayores". Por otro lado, el ingreso mínimo vital ha llegado ya a más de 20.000 beneficiarios en la provincia, protegiendo a casi 30.000 personas desde su puesta en marcha.