El exceso de regulación y burocracia y la dificultad para atraer talento lastran a las empresas leonesas

Son con diferencia más pesimistas que el resto de los empresarios nacionales, aunque las cifras de crecimiento económico y de empleo sean positivos y las expectativas sigan marcando un horizonte favorable. Su competitividad está lastrada por el mínimo tamaño de las empresas, una realidad de la que no escapa el conjunto nacional y que dificulta su capacidad de inversión y resistencia frente a entorno europeo e internacional. Se muestran asfixiados por el torrente normativo y la burocracia, que les distrae de su actividad productiva; y exigen respuestas sobre un porcentaje de ausencia de los trabajadores de sus puestos (lo llaman absentismo en general, pero no todo es así) que multiplica a la del entorno y dispara los costes tanto empresariales como de la Seguridad Social.

Declaran además su escasa capacidad para atraer o retener talento, y consideran muy mayoritariamente que las políticas del Gobierno actual de Pedro Sánchez no están alineadas con sus intereses. El aumento de la fiscalidad y la pérdida de oportunidades que supone la falta de gestión adecuada de los fondos Next Generation son otros de los problemas que más preocupan a los empresarios.

Y lo hacen desde un entorno de crecimiento económico nacional y local muy superior a la media europea que debería animar al optimismo y la inversión, y que en todo caso les lleva a adelantar que realizarán inversiones en los próximos meses, buena parte de ellas volcadas en la digitalización y la inteligencia artificial aplicadas a conseguir una mayor productividad. Y mantendrán, e incluso incrementarán el empleo.

Es el escenario que dibuja el Círculo de Empresarios a través de su encuesta nacional, y que ayer presentó en León de la mano del Círculo Empresrial Leonés (CEL) y Abanca, con la participación del alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

El director territorial de la entidad financiera, Marcos Lamas, destacó que en los últimos meses la entidad ha mulitplicado las operaciones de financiación de empresas hasta lograr un récord, de hecho casi la mitad de sus créditos se destinan a este fin.

El tesorero del CEL, Pablo Roberto Herrero, destacó que en un tejido dominado por las micropymes como el leonés preocupan especialmente el exceso de burocracia y un marco regulatorio que crece exponencialmente cada día, y al que los pequeños emprendedores no pueden hacer frente.

Abogó también por poner en valor el ecosistema empresarial local para atraer y retener el talento. Un mensaje en el que coincidió el alcalde de León, que incidió en que “esta es una tierra de grandes oportunidades, y nuestra misión es facilitar oportunidades a quienes quieran emprender aquí”. Y para ello están atentos a las conclusiones de estudios de perspectivas empresariales como la que hoy presentó el Círculo de Empresarios, de la mano de Miguel Iraburu.

El experto destacó como especialmente preocupante entre las conclusiones de la encuesta empresarial nacional 2025 que mas del 80% de los empresarios, entre ellos los encuestados leoneses, considera que la relación del Gobierno con el tejido empresarial no es buena. “Es una lástima, cuando la economía nacional ha crecido un 2,9%, frente al 1,2% de media europea”. Como lo es que algo más de la mitad de los consultados considere que 2026 no va a ser un buen año, cuando la diferencia de previsión de crecimiento entre España y su entorno es enorme a favor del país.

“La principal queja en política económica se centra en la fiscalidad, que se ha disparado en los útimos años, por encima de la de la UE o la OCDE”. También reclazan aspectos laborales como el coste de las cotizaciones sociales, “es el tercer país donde más han crecido”; el incremento del salario minimo o los permisos en casos como la natalidad, que “suponen un elevado coste para las empresas”.

Un pesimismo que no se justifica cuando dos tercios de las empresa consultadas consideran que este año van a incrementar su facturación, aunque les preocupa especialmente el control de costes, que sin duda reducirá sus márgenes.

En inversión será, según Iraburu, “un año plano”, porque la apuesta privada no crecderá. Se mantendrán tamién las exportaciones, pese a que el acusado incremento de las importaciones determina un saldo negativo en la balanza comercial.

Entre las principales preocupaciones de los empresarios está lla baja productividad, que a pesar de la mejora es menor que la media europea; y sobre todo el problema del absentismo, en el que los empresarios de todo el país gastan 14.000 millones de euros, y la Seguridad Social 16.000 miillones.