El AVE Gijón-Castellón, que pasa por León, tendrá origen y destino Valencia a partir del 12 de enero

El operador público no ha anunciado hasta cuando se prolongarán las obras

Un tren AVE perteneciente a la compañía Renfe en una imagen de archivo.

León

Con motivo de las obras del canal de acceso que está realizando Adif en Valencia Joaquín Sorolla que obliga, en esta fase, a la eliminación del intercambiador de ancho de los trenes, el AVE diario Gijón-Castelló finalizará e iniciará recorrido en Valencia Joaquín Sorolla.

Estos son los trenes afectados:

  • AVE 5750 Gijón 11:09 – Castellon 1836: a partir del 12 de enero finalizará en València Joaquín Sorolla
  • AVE 5721 Castellón 11:17 – Gijón 18:43: a partir del 13 de enero iniciará trayecto en València Joaquín Sorolla

Se desconoce hasta cuando se prolongarán las obras.

