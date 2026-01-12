El AVE Gijón-Castellón, que pasa por León, tendrá origen y destino Valencia a partir del 12 de enero
El operador público no ha anunciado hasta cuando se prolongarán las obras
Con motivo de las obras del canal de acceso que está realizando Adif en Valencia Joaquín Sorolla que obliga, en esta fase, a la eliminación del intercambiador de ancho de los trenes, el AVE diario Gijón-Castelló finalizará e iniciará recorrido en Valencia Joaquín Sorolla.
Estos son los trenes afectados:
- AVE 5750 Gijón 11:09 – Castellon 1836: a partir del 12 de enero finalizará en València Joaquín Sorolla
- AVE 5721 Castellón 11:17 – Gijón 18:43: a partir del 13 de enero iniciará trayecto en València Joaquín Sorolla
Se desconoce hasta cuando se prolongarán las obras.