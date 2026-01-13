El paisaje renace de las cenizas: así son las fotos que han conquistado el concurso sobre los incendios en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paisaje habla incluso cuando parece reducido a cenizas. La tierra ennegrecida, los árboles convertidos en esculturas improbables y el silencio tras las llamas componen una nueva realidad que exige ser mirada. De esa necesidad de observar, recordar y comprender nacen las imágenes que han resultado premiadas en el concurso fotografía de la Universidad de León ‘Memoria de los incendios en León y El Bierzo’.

El concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes ha contado con más de 120 obras presentadas que reflejan impacto de los incendios del verano e 2025 así como su huella en el patrimonio natural y cultural de la provincia, una participación que, según destaca el director del área de Cultura, Iván Rega, permite hablar de una convocatoria con un “gran éxito de participación y calidad artística”.

Concretamente, los premios han recaído en Herminia Pérez Paradelo, en la categoría ‘Antes’ por la obra ‘Renacer’, una imagen que muestra el paisaje de Las Médulas al amanecer antes de que el fuego las tiñeses de negro; en Diego Fernández Martín, en la categoría ‘Durante’, por ‘Sudor, lágrimas y ceniza’, una fotografía que capta a una hilera de brigadistas observando los efectos de las llamas; y en Isabel Turrado Almanza, en la categoría ‘Después’, por ‘Pareidolia Devastación’, una imagen de un tronco calcinado que, como consecuencia del fuego, adopta una forma singular y evocadora, invitando al espectador a reconocer figuras y significados en la devastación.

En la sección reservada a la comunidad universitaria, el primer premio en la categoría ‘Después’ ha sido concedido a José Manuel Azabal Lumbreras por la obra ‘A través de las cenizas’, una imagen que enmarca los efectos del incendio a través de una ventana natural del paisaje, subrayando la transformación del territorio tras el paso del fuego. El jurado ha declarado desiertos los premios de las categorías Antes y Durante en esta sección.

Con este concurso, la Universidad de León reafirma su compromiso con la memoria, la concienciación ambiental y la reflexión colectiva en torno a las consecuencias de los incendios forestales, utilizando la fotografía como herramienta de testimonio y sensibilización social.

Las obras premiadas, junto con una selección de imágenes elegidas por el jurado, formarán parte de una exposición fotográfica itinerante que podrá visitarse entre enero y marzo de 2026 en el Ateneo Cultural El Albéitar y posteriormente recalará en el Campus de Ponferrada.