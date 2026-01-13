Los actos del 202 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía, en fotos

Durante el acto se llevó a cabo un reconocimiento a los policías nacionales jubilados y a la dedicación y trayectoria profesional de los miembros del cuerpoVirginia Moran

La ciudad de León acogió hoy el acto institucional conmemorativo del 202 aniversario de la creación de la Policía Nacional, presidido por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, en un homenaje a más de dos siglos de servicio a España y a la ciudadanía.

Durante el acto se llevó a cabo un reconocimiento a los policías nacionales jubilados y a la dedicación y trayectoria profesional de los miembros del cuerpo. En total, 35 policías fueron distinguidos con la entrega de dos cruces al mérito policial con distintivo blanco, 17 diplomas de reconocimiento a la dedicación al servicio policial, nueve diplomas por alcanzar la edad de jubilación y siete distinciones de funcionario honorario de la Policía Nacional, que reconocen trayectorias ejemplares de entrega, profesionalidad y compromiso con el servicio público