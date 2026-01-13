La Junta fija los servicios mínimos ante la huelga de médicos de Atención Primaria el 14 y 15 de enero

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden por la que se garantiza la prestación de servicios mínimos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) con motivo de la huelga convocada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria para los próximos 14 y 15 de enero.

La huelga, que afectará a todos los médicos de familia, pediatras y a los MIR de esas especialidades que prestan servicio en los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, se desarrollará durante 24 horas cada jornada, desde las 00.00 horas del día 14 hasta las 23.59 horas del día 15 de enero.

Ante la falta de un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral, la Junta considera "imprescindible" adoptar medidas para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y garantizar el derecho a la protección de la salud.

Según recoge la orden, los servicios mínimos se corresponderán, con carácter general, con la actividad ordinaria de un día festivo, y se priorizará la atención urgente tanto en régimen ambulatorio como domiciliario, y se compatibilizará la prestación asistencial con el derecho al descanso del personal.

En conjunto, los servicios mínimos afectarán aproximadamente a un tercio de los efectivos del personal convocado, además, la Consejería ha advertido de que las alteraciones o paros del personal designado como servicio mínimo serán considerados ilegales.

La orden subraya que la fijación de estos servicios no limita el ejercicio del derecho de huelga y que al personal que lo secunde se le aplicará la normativa vigente en materia retributiva.