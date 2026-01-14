Los médicos de atención primaria ponen en marcha hoy dos jornadas de huelga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato Médico de Primaria (SMP) ha convocado dos jornadas de huelga, hoy y el jueves, para reclamar «mejoras» y que se corrijan los «déficits» de la «normativa actual» y a la que están llamados los médicos de familia, pediatras y MIR de todo el país.

"SMP, junto al resto de asociaciones y sindicatos que forman parte de Agrupación Profesional Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), hemos llevado al Ministerio una propuesta de Estatuto Médico y Facultativo donde se recogen de manera justificada todas las mejoras reclamadas para la profesión médica", señalan en su página web.

En este contexto, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la orden de la Consejería de Sanidad por la que se garantiza la prestación de servicios mínimos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) con motivo de las dos jornadas de paro.

La huelga se desarrollará durante 24 horas cada jornada, desde las 00.00 horas del día 14 hasta las 23.59 horas del día 15 de enero.

Ante la falta de un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral, la Junta ha considerado «imprescindible» adoptar medidas para «asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y garantizar el derecho a la protección de la salud».

Según recoge la orden, los servicios mínimos se corresponderán, con carácter general, con la actividad ordinaria de un día festivo.