Inglés, Lengua, Geografía… Las 1.006 plazas de Secundaria que ya están confirmadas en Castilla y León

La Consejería de Educación ha convocado los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas, con el objetivo de cubrir un total de 1.006 plazas en la Comunidad, el 95 por ciento de las cuales son de secundaria, según informó en una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La orden regula también el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

En este sentido, de las 1.006 plazas, 970 son del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, 25 profesores de escuelas oficiales de idiomas y 11 del cuerpo de profesores de música y artes escénicas.