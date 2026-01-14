Adif asegura que la infraestructura ferroviaria actual de Feve en León se mantendrá y se cubrirá para la circulación de vehículos eléctricos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, aseguró que la infraestructura ferroviaria actual existente entre el apeadero de La Asunción y la Estación de Matallana de la ciudad de León se mantendrá “íntegramente”, ya que la solución técnica para su adaptación para la circulación de vehículos eléctricos pasará por una primera fase consistente en la cobertura de la vía existente, lo que “garantizará la posibilidad de recuperar su configuración original para la operación tranviaria en el momento de revertirse las condiciones de uso”.

Así lo garantizaron hoy fuentes de Adif consultadas por la Agencia Ical, al tiempo que explicaron que, sobre la infraestructura de cobertura ejecutada en la primera fase, se proyectará la ejecución de una capa de rodadura apta para la circulación de vehículos de transporte público, concretamente autobuses, asegurando la continuidad del trazado hasta los principales nodos de movilidad urbana, entre los que se incluirán la estación de ferrocarril y la estación de autobuses.

En cuanto a la solución operativa para FEVE en León, detallaron que esta se articula mediante un modelo de transporte reversible basado en la operación con autobuses, lo que “da viabilidad de servicio en el corto plazo, garantizando a los usuarios del servicio de vía estrecha de la montaña de León una continuidad de conexión hasta los principales nodos de comunicación de la ciudad”.

Asimismo, trasladaron que el modelo introduce “un elevado grado de flexibilidad operativa, eliminando rigideces asociadas a la infraestructura tranviaria”. “Esta adaptabilidad posibilita atender demandas de movilidad, incluyendo la interoperabilidad con áreas que no forman parte del trazado actual, y mejorando la accesibilidad de los usuarios de los municipios de la zona de montaña a distintos puntos del entorno urbano de León”, añadieron.