Así será el fin de semana en León según la Aemet: frío intenso y posibles nevadas

El fin de semana en León se presenta marcado por un ambiente puramente invernal, con el frío y la inestabilidad como protagonistas según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras el paso de varios frentes atlánticos durante la semana, la provincia se prepara para unos días de temperaturas bajas y cielos variables que obligarán a sacar la ropa de abrigo y el paraguas de forma intermitente.

Para el sábado se espera un predominio de cielos nubosos con una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a los 1100 metros, lo que podría dejar algunas nevadas en las zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica. En cuanto a las temperaturas, los termómetros en la capital oscilarán entre una mínima de -2 grados y una máxima que apenas alcanzará los 6 grados, provocando heladas débiles generalizadas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El domingo la situación tenderá a estabilizarse ligeramente en cuanto a las precipitaciones, aunque el frío será más persistente. Se prevé que el cielo se mantenga con intervalos nubosos y que las temperaturas máximas experimenten un pequeño ascenso, llegando hasta los 9 grados en los momentos centrales del día. Sin embargo, las mínimas continuarán bajo cero, manteniendo el riesgo de heladas que serán más intensas en las áreas de montaña del norte de la provincia.

El viento soplará de componente sur y suroeste con carácter flojo en la capital, aunque en las zonas altas se podrían registrar rachas más moderadas que aumentarán la sensación térmica de frío. Ante este panorama, se recomienda a los conductores precaución por la posible formación de placas de hielo en las carreteras secundarias durante la noche y el amanecer, así como consultar las actualizaciones de la AEMET si se planea realizar actividades al aire libre en la montaña leonesa.