Herida una mujer tras sufrir un accidente en Villaquilambre

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva alerta por un accidente de tráfico.

En concreto, el aviso se ha dado a las 18.44 horas de la tarde de este jueves, cuando un accidente ha tenido lugar en el kilómetro 3 de la carretera LE-311, en Villaquilambre.

Una colisión por alcance entre dos turismos ha terminado con una de las ocupantes, una mujer de 49 años, herida y alegando sentirse mareada.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Villaquilambre, a la Guardia Civil de León y a Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos para atender a la afectada.