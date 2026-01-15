Tres accidentes viales en León y uno en el alfoz dejan 4 heridos este jueves

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los accidentes viales vuelven a dejar varios heridos en otra jornada marcada por los atropellos. Alrededor de las 15:00 una llamada alertaba al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 por un atropello a una mujer de 60 años, en el paso de peatones que conecta la calle Álvaro López Núñez con la plaza del Espolón.

Ya casi entrada la noche, otros dos accidentes se sucedían casi al mismo tiempo en la capital. A las 20:09 una colisión entre un patinete y un turismo en el cruce de la calle Orozco con Doctor Fleming dejaba un menor de 15 años herido. Solo media hora después un turismo atropelló a un peatón en la avenida Reyes Leoneses, en la rotonda del Auditorio en León.

Por último, una colisión por alcance entre dos turismos ha terminado con una de las ocupantes, una mujer de 49 años, herida.

En concreto, el aviso se ha dado a las 18.44 horas de la tarde, por un accidente que ha tenido lugar en el kilómetro 3 de la carretera LE-311, en Villaquilambre.