El Hospital de León apuesta por «una profunda remodelación» de la cocina

La situación en las cocinas del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) se ha complicado tras la explosión de un horno a presión hace una semana, que los trabajadores califican de «milagro» al no haber causado heridos.

El Sindicato Asambleario de Celadores (SAC) asegura que el incidente no es un hecho aislado, ya que varios aparatos se encuentran al final de su vida útil y achacan ese «deterioro insostenible» y una «dejadez» en el mantenimiento que amenaza con colapsar el servicio en un momento en que el Hospital se encuentra al máximo de su capacidad, sirviendo más de 2.100 comidas diarias.

Según detalla el sindicato SAC, el servicio de cocina vive una «semana negra». Desde hace siete días, uno de los dos trenes de lavado está totalmente inoperativo. El segundo ha comenzado a fallar este lunes de forma intermitente, lo que obliga al personal de mantenimiento a realizar arreglos de urgencia «que apenas duran unas horas».

Esa «precariedad» técnica está provocando «graves retrasos y tensiones» entre turnos, ya que los operarios que entran deben asumir la carga de trabajo acumulada de las horas previas., matizan

A esos fallos se suma la avería de la trituradora de residuos, también fuera de servicio desde hace una semana, según SAC, lo que obliga a los trabajadores a realizar de forma manual la separación de restos de comida y llenar cubos de residuos, una tarea que ralentiza el flujo de trabajo y complica la higiene en una zona crítica del Hospital.

Y la precariedad no es solo técnica, sino «también laboral». SAC señala que prácticamente la mitad de la plantilla de operarios, 18 en cinco turnos más cocineros, son sustitutos procedentes de una bolsa de empleo que no se actualiza desde el año 2013.

Esta falta de estabilidad, unida a las denuncias ante la Inspección de Trabajo que «han sido ignoradas durante años, genera un clima de desprotección absoluto», opina.

Consciente de la necesidad de mejoras, la gerencia del Hospital de León asegura que acometerá una «profunda remodelación de la zona de elaboración de las comidas». Una reforma que afectará al espacio de las instalaciones y a las máquinas que se utilizan.

De momento, la preparación de los menús de desayuno, comida, merienda y cena se está efectuando en la cocina de los empleacdos del Hospital, que es «más pequeño y pobre en medios, lo que puede repercutir en los pacientes», estima SAC de la solución transitoria.

Este sindicato también aprecia que las «averías en cadena» por lo que considera «abandono de lo público», podrían constituir «una estrategia deliberada». Temen que la gerencia utilice la degradación del servicio como «excusa» para buscar soluciones en la colaboración público-privada, lo que supondría, en la práctica, la privatización de la cocina.

Sin embargo, la remodelación que se plantea para el área de la cocina parece que le dará un nuevo aire a los 'fogones' donde se preparan los alimentos para los enfermos ingresados.

Los trabajadores exigen inversiones reales en mantenimiento y una gestión que priorice la seguridad de quienes alimentan, cada día, a cientos de pacientes leoneses.