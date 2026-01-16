La huelga de médicos suspende más de 2.000 consultas en León

La segunda jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico de Primaria (SMP) ha vuelto a situar a León como el principal foco de protesta en CyL. Mientras que a nivel regional el paro tuvo un impacto discreto, los facultativos leoneses se mantuvieron firmes en su rechazo a la reforma del Estatuto Marco que tramita el Ministerio de Sanidad. Según los datos oficiales de Sacyl del turno de mañana, el área de salud de León registró un seguimiento del 16,6%, con 36 profesionales en huelga. Esta cifra contrasta radicalmente con el 3,47% de media en el conjunto de las once áreas de salud de la Comunidad. El compromiso de los facultativos leoneses con la protesta ha tenido una traducción directa en la actividad asistencial. De las 3.906 consultas que se estima que se han suspendido en toda la Comunidad durante los dos días de huelga, más de la mitad corresponden a León, donde se dejaron de atender 2.023 citas.