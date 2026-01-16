La Semana Santa de León 2026 ya tiene imagen oficial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León ha presentado en la tarde de ayer el Cartel oficial de la Semana Santa 2026.

El cartel anunciador de la Semana Santa 2026 lleva por nombre “Descúbrela” y es obra de D. Alfredo León Mañú, diseñador gráfico y web, artista autodidacta con formación superior en diseño gráfico y máster en diseño web, que actualmente es freelance, realizando proyectos gráficos, web, publicitarios, de cartelería, ilustración, fotografía y asesoría de imagen, además de formar parte del departamento de comunicación del Ayuntamiento de Aoiz. Por el desarrollo de su actividad, ha sido reconocido con más de 180 premios en concursos de carteles a nivel nacional.

“Conceptualmente, el cartel propone que la Semana Santa de León no es solo un acontecimiento visible, sino una experiencia que se descubre atravesando capas: la ciudad, la tradición, la fe y la emoción colectiva. El cartel funciona como una invitación directa y activa. No se limita a mostrar la Semana Santa de León: la revela. El desgarro del papel actúa como metáfora de un velo que se rompe, de algo que normalmente permanece oculto y que solo se muestra a quien se acerca con atención y respeto”, explica el autor.

Así mismo, durante el desarrollo del acto se entregaron los diplomas acreditativos del resto de los premiados del concurso: el segundo premio ha recaído en la persona de D. Eusebio Alaiz Puente y el tercer premio le ha correspondido a D. Hugo Merayo Santalla.