El PP propone "más oferta, menos impuestos y más seguridad jurídica" para solucionar el problema de la vivienda

El Partido Popular propone “más oferta, menos impuestos y más seguridad jurídica” para darle una solución al problema la vivienda “ante el modelo fracasado” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este es mensaje lanzado por el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, para dar a conocer la propuesta del Partido Popular y quien incidió que desde que “Pedro Sánchez es presidente del Gobierno la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 de los españoles a ser el número uno hoy”.

La propuesta del Partido Popular incide en que “es necesario construir más viviendas movilizando suelo público, con licencias más rápidas en un plazo de tres meses” con reducción al 4% del IVA para la primera vivienda que adquieran los jóvenes o para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales así como la puesta en marcha de deducciones fiscales.

“La seguridad jurídica exige la derogación de la Ley de la Vivienda, que ha provocado una subida importante de precios, y por la Ley contra la Ocupación Ilegal, que por una decisión discrecional de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no se ha llevado a debate porque saldría respaldada tras ser aprobada por el Senado”, enfatizó el senador por León.

En este sentido, la diputada Silvia Franco remarcó que “en León existe un desequilibrio de vivienda vacía e infravalorada por la inseguridad jurídica” que se suma al déficit de 3.000 viviendas nuevas que son necesarias “para cubrir la demanda acumulada”.

Franco remarcó, a su vez, dos medidas importantes para favorecer el acceso a la vivienda, sobre todo, a los jóvenes. “Por un lado la hucha joven que unida a los avales favorecerá a los jóvenes abrir una línea de futuro”; y por otro lado, el incentivo de la vivienda en el ámbito rural con “la propuesta de cero impuestos en diferentes entornos rurales”.

Tanto Silván como Franco incidieron en las políticas de la Junta de Castilla y León que, en las nueve provincias, han impulsado en los últimos años la construcción de 3.000 viviendas públicas, de las cuales más de 1.600 son de alquiler asequible, lo que supone que “el parque público de alquiler ha crecido en un 61%”.

Esta política del PP en la Junta ha permitido que “los precios de venta de las viviendas en Castilla y León sea de 1296 euros el metro cuadrado, muy por debajo de los 2639 euros por metro cuadrado de la media nacional”, una proporción que también se produce en el alquiler.