Cae la banda criminal que asaltaba furgonetas de autónomos en León tras una operación nacional

La Guardia Civil detuvo en Ciudad Real a cuatro personas e investigó a otras dos por la presunta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, de robos con fuerza de herramientas en el interior de vehículos y de receptación, las cuales ofrecían y vendían a otras personas por internet, tras cometer doce robos en furgonetas en las provincias de Ciudad Real, Navarra, León, Granada y Soria.

La denominada Operación Romawe se inició el pasado mes de octubre por parte de diferentes componentes de Policía Judicial de Valdepeñas debido a un aumento de denuncias interpuestas en la provincia de Ciudad Real y en dicha demarcación por la comisión de diferentes robos con fuerza de herramientas de gran valor en el interior de furgonetas pertenecientes generalmente a empresas de trabajo y autónomos, las cuales solían estar estacionadas en la vía publica en horarios nocturnos de madrugada, próximas a las viviendas o establecimientos de sus propietarios.

Mediante numerosas gestiones de investigación, se pudo identificar el vehículo que habían utilizado los autores de los hechos en algunos de los robos para desplazarse a los diferentes lugares donde sustrajeron herramientas. Este vehículo estaba relacionado con varios robos cometidos mediante el mismo ‘modus operandi’ en numerosas localidades de otras provincias de la geografía española.

Durante varios meses, los agentes aglutinaron una serie de pruebas e indicios a través de diversas gestiones y vigilancias a los presuntos autores, residentes en Madrid capital, así como del conjunto de otras pruebas e indicios obtenidos con la colaboración en las investigaciones de otras Unidades afectadas y la aportación de testimonios de víctimas y testigos, consiguiéndose identificar a todos los integrantes del grupo criminal.

El grupo estaba integrado por tres varones que perpetraban los robos, con numerosos antecedentes policiales, que contaban con la suficiente infraestructura y otros colaboradores para darles seguridad y para la ocultación y venta inmediata de las herramientas sustraídas, algunas de ellas vendidas a través de internet.

A mediados del pasado mes de diciembre se procedió en Madrid a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras dos más por los delitos de integración a grupo criminal, robos con fuerza en el interior de furgonetas y receptación.

Gracias a la desorganización de este grupo criminal se pudieron esclarecer un total de doce delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, cometidos en localidades de las provincias de Ciudad Real, Navarra, León, Granada y Soria, así como tres delitos de receptación, cometidos en la provincia de Madrid.

Las diligencias fueron entregadas en los Decanatos de los Tribunales de Instancia y de Instrucción de las provincias afectadas.