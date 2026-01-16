Una explosión de gas en León deja una anciana herida

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La explosión de una pequeña bombona de gas en una vivienda en una vivienda situada a la altura del número tres de la calle Río Valdueza de la ciudad de León causó trauma acústico en los oídos de su inquilina, una mujer de 75 años de edad.

Según informaron fuentes de la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a las 13.30 horas se recibió una llamada alertando de la ocurrido sin que se requiriera asistencia sanitaria, por lo que avisó a los Bomberos y la Policía Local de León y al Cuerpo Nacional de Policía.

Sin embargo, una vez en el lugar, la Policía Local informó de que la inquilina, una mujer de 75 años, precisaba de asistencia sanitaria para un trauma acústico en los oídos, por lo que se avisó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia.