El Ayuntamiento de León convoca el Concurso de la Cabalgata de Carnaval

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes la convocatoria del Concurso de la Cabalgata de Carnaval, que se celebrará el próximo 14 de febrero, y que está dotado con 7.045 euros en premios.

Una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), al día siguiente se abrirá el plazo de inscripción que se cerrará el 3 de febrero.

Se han establecido distintos premios: disfraces de adultos en modalidad individual y parejas (todos mayores de 12 años), pequeños grupos de 3 a 15 personas, grupos con un mínimo de 16 personas, comparsas y carrozas; las comparsas deberán ser de más de 25 personas que realizarán un espectáculo de Carnaval coreográfico y musical.

El jurado puntuará la vistosidad y originalidad de las carrozas y disfraces, el acompañamiento musical de carrozas y agrupaciones, la puesta en escena y coreografía de las comparsas.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas, convocará una reunión el jueves 5 de febrero para determinar el orden de participación para los pequeños grupos, las comparsas y carrozas, mediante sorteo previo.

Asimismo, la Junta de Gobierno también ha aprobado la contratación del Servicio de Contratación de Charangas de Carnaval, con un presupuesto de licitación de 38.720 euros, con un periodo de duración de 2 años.

Recorrido de la cabalgata de Carnaval



La cabalgata de Carnaval se celebrará en la tarde del 14 de febrero. Saldrá del paseo de Papalaguinda y continuará por la glorieta de Guzmán el Bueno, avenida Ordoño II, plaza de Santo Domingo, avenida Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma, glorieta Guzmán el Bueno y avenida de Palencia, para finalizar en el Palacio de Congresos y Exposiciones.