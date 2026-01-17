León pone fin al «exilio» sanitario en Salud Mental de adolescentes y niños

Aquellos «primeros movimientos de paneles» que arrancaron en octubre de 2023 en la segunda planta del edificio Virgen Blanca culminaron ayer, 15 de enero, con la puesta en marcha oficial de la nueva Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil, que se suma al Hospital de Día, tras más de 1 millón de euros de inversión.

Se pone así fin a una reivindicación histórica y a una situación «en precario» que obligaba a los profesionales del Hospital leonés a «tirar» de la unidad de adultos o a derivar a los menores que necesitaban ingreso a Valladolid, donde funcionaba desde 2007 la única unidad de referencia de CyL para este tramo poblacional, o a Salamanca, donde se puso en marcha hace tres años.

Hasta esta semana, las familias leonesas se veían obligadas a sufrir el «desarraigo» de trasladar a sus hijos con trastornos graves de alimentación, obsesivos o de conducta fuera de León.

Una carencia que ha quedado subsanada con las 10 camas actuales (cinco operativas de inicio) y las 10 plazas del Hospital de Día, que garantizan un «respiro familiar» y un seguimiento del tratamiento mucho más estrecho y combinado.

Con la apertura de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil, León se sitúa finalmente a la vanguardia. El equipo multidisciplinar —reforzado con psiquiatra de la infancia y adolescencia, psicólogo clínico, enfermería especializada en salud mental, terapeuta ocupacional, trabajador social, personal de educación, técnicos auxiliares de enfermería, celadores y personal de seguridad— se encargará de que ningún menor leonés tenga que volver a ser desplazado cientos de kilómetros para recibir la atención que necesita.

Y no sólo, ya que esta unidad, que viene a cubrir una necesidad derivada de la mayor demanda asistencial por problemas psiquiátricos en la población menor de edad, se abre como unidad de referencia autonómica en el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, por lo que atenderá a menores de toda la comunidad.

Las instalaciones disponen de los más avanzados dispositivos clínicos y de seguridad. El Complejo Asistencial Universitario de León garantiza con esta infraestructura el derecho de los menores a ser atendidos en su entorno, cerca de sus familias y con todas las garantías educativas y terapéuticas. También evita la «carga y la intranquilidad» de los desplazamientos fuera.

Las obras permitieron integrar en una misma zona asistencial la hospitalización y el Hospital de Día Infanto-Juvenil. Esta sinergia permite un funcionamiento coordinado para tratar patologías mentales que han visto crecer su demanda.

Precisamente también esta semana, las consultas ambulatorias de la Unidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia del Hospital de León que se atendían en La Palomera se trasladaron a la tercera planta del Centro de Especialidades de José Aguado para ganar espacio.

De la anorexia a las ideas suicidas

La unidad arranca con 5 camas de las 10 previstas, y una capacidad teórica de atender a unos 120-150 menores al año. Los diagnósticos más frecuentes que motivan los ingresos son los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA): Anorexia y bulimia nerviosa con complicaciones físicas o falta de respuesta al tratamiento ambulatorio; intentos autolíticos e ideación suicida; trastornos de conducta graves asociados a menudo al TDAH o trastornos del espectro autista con descompensaciones agresivas; y primeros brotes psicóticos que requieren estabilización farmacológica y diagnóstico.

Con aula de escolarización y sala de terapia

A diferencia de otras áreas hospitalarias, esta Unidad de Hospitalización Psiquiátrica y Hospital de Día Infanto-Juvenil no destaca por grandes máquinas, sino por el diseño de sus espacios. Las nuevas instalaciones incluyen salas de terapia y esparcimiento con zonas de juego y salas familiares con espejo unidireccional para la supervisión clínica.

También poseen espacios de relajación equipados con elementos terapéuticos como una piscina de bolas o camas de agua y sistemas de luces específicos para el control de crisis. Suman un aula de escolarización que permitirá a los niños y adolescentes ingresados proseguir con sus estudios bajo observación, garantizando que el bache de salud mental no suponga un abandono escolar.