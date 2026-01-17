Roberto Canuria, elegido nuevo Abad de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad

Roberto Canuria Salazar es el nuevo Abad de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad despues de celebrarse la Junta de Seises en la que se procedió a la elección del Abad para el bienio 2026/2028.

La corporación nombró por unanimidad como nuevo Abad al hermano Roberto Canuria Salazar, que de esta manera cumplirá con esta responsabilidad tras una prolongada trayectoria sirviendo a la Cofradía que le ha elegido Abad.

Canuria ha sido Seise del Paso del Santo Sepulcro en los últimos diez años, además de cumplir con anterioridad el cargo de seise del Paso Camino del Sepulcro durante cuatro años.

La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad resalta su ánimo, entrega, entusiasmo y conocimiento de la hermandad, para ser designado nuevo Abad de la Cofradía para este próximo bienio al mando de la Cofradía de las Angustias y Soledad.

Igualmente, Roberto Canuria es columnista habitual de Diario de León para dar su particular visión de su querida Cultural y Deportiva Leonesa.