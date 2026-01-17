Accidentado viaje del Alvia León-Gijón: acaba con trasbordo en cercanías y autobús

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lo que debía ser un trayecto fluido hacia el norte se convirtió este sábado en un laberinto logístico para los pasajeros del Alvia Madrid-Gijón. El tren, que había efectuado su salida de la capital leonesa poco antes de las diez de la mañana, sufrió una avería mecánica a la altura de Santibáñez que bloqueó por completo la marcha.

La solución de emergencia de Renfe obligó a los viajeros a desandar lo andado. Ante la imposibilidad de reparar el convoy sobre la vía o de realizar el trasbordo en un punto intermedio, la operadora procedió a devolver a todos los pasajeros a la estación de León utilizando para ello un tren de Cercanías.

La Guardia Civil, con cinco vehículos, se desplazó hasta el lugar del suceso para ayudar a los viajeros y evitar incidentes.

Avería del pantógrafo

Desde la operadora concretan que el fallo se debe a una avería en pantógrafo de su autopropulsado, es decir, el mecanismo articulado que transmite la corriente eléctrica desde la catenaria o la estación situada de la parada al techo del tren.

Como consecuencia de este fallo, se ha anunciado que se enviará a la zona un autopropulsado de tren de LD 4280 Alvia desde la Estación de León.

En el parte de incidencias de Adif se concreta que a las 12.18 horas el autopropulsado estacionó en León y que los viajeros fueron encaminados a destino.

Regreso al punto de partida

La imagen de los viajeros regresando al andén de León poco después de haber partido reflejaba la indignación de quienes vieron su viaje truncado. Con el horario ya desvirtuado, los afectados tuvieron que reemprender el viaje a Gijón por carretera, a bordo de un autobús fletado de urgencia para cubrir el resto del recorrido a través del Huerna.

Este incidente vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de las conexiones ferroviarias. El hecho de tener que regresar al punto de inicio para buscar una alternativa por asfalto evidencia la falta de protocolos ágiles ante las averías en un nudo tan estratégico como el leonés.