León entra en alerta amarilla por nieve este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la activación del aviso amarillo en la provincia de León, concretando las horas y zonas donde el frío intenso dará paso a las primeras acumulaciones de nieve. Esta situación afectará de forma escalonada a la geografía leonesa, comenzando por el llano y extendiéndose posteriormente a las zonas de montaña.

A partir de las 16.00 horas de este sábado, la zona de la meseta quedará bajo aviso amarillo. Las previsiones de la Aemet apuntan a acumulaciones de hasta dos centímetros de nieve en un plazo de 24 horas, con la particularidad de que estos espesores podrían darse en cualquier cota. Esta alerta en la meseta se mantendrá vigente hasta las 23:59 horas de hoy.

Poco después, a las 18.00 horas, se activará también el nivel amarillo en la Cordillera Cantábrica de León. En el norte de la provincia se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve por encima de los 1.100 o 1.200 metros de altitud. A diferencia de lo que sucede en el resto de la provincia, el aviso en la montaña leonesa tendrá continuidad durante la jornada del domingo.