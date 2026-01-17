Bibliotecas a rebosar y aulas vacías: la Universidad de León en periodo de exámenes
Los diferentes espacios de estudios de los dos campus concentran, durante estas semanas, la actividad académica de la ULE, con horarios especiales para facilitar la preparación de exámenes
Aulas vacías y bibliotecas que rebosan. Esta es la imagen que presentan los dos campus de la Universidad de León durante estas semanas en las que los estudiantes de grado y máster encaran la primera convocatoria de exámenes del curso 2025/2026.
Durante estos días, la biblioteca de San Isidoro, del Albéitar, del Campus de Ponferrada y los espacios de estudio de las diferentes facultades y escuelas concentran la actividad académica del estudiantado, inmerso en largas jornadas de estudio y preparación de exámenes y trabajos.
Un ambiente marcado por el silencio, la concentración y también por los nervios propios de un periodo clave del curso académico, que la Universidad de León acompaña con horarios especiales en todas sus bibliotecas, dando así respuesta a la demanda de su estudiantado.
La primera convocatoria de exámenes de grado se desarrolla entre el 8 y el 20 de enero, mientras que la segunda tendrá lugar del 26 de enero al 7 de febrero. En el caso de los estudios de máster, la primera convocatoria comenzará este lunes 19 y se prolongará hasta el 29 de enero, mientras la segunda está fijada entre el 4 y el 13 de febrero.
Desde la Universidad de León se desea mucha suerte a todos los estudiantes que afrontan estas semanas de exámenes, reconociendo su esfuerzo y dedicación en una etapa clave del curso académico.