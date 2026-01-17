Bibliotecas a rebosar y aulas vacías: la Universidad de León en periodo de exámenes

Periodo de exámenes en la Universidad de León.ULE

Aulas vacías y bibliotecas que rebosan. Esta es la imagen que presentan los dos campus de la Universidad de León durante estas semanas en las que los estudiantes de grado y máster encaran la primera convocatoria de exámenes del curso 2025/2026.

Durante estos días, la biblioteca de San Isidoro, del Albéitar, del Campus de Ponferrada y los espacios de estudio de las diferentes facultades y escuelas concentran la actividad académica del estudiantado, inmerso en largas jornadas de estudio y preparación de exámenes y trabajos.

Un ambiente marcado por el silencio, la concentración y también por los nervios propios de un periodo clave del curso académico, que la Universidad de León acompaña con horarios especiales en todas sus bibliotecas, dando así respuesta a la demanda de su estudiantado.

La primera convocatoria de exámenes de grado se desarrolla entre el 8 y el 20 de enero, mientras que la segunda tendrá lugar del 26 de enero al 7 de febrero. En el caso de los estudios de máster, la primera convocatoria comenzará este lunes 19 y se prolongará hasta el 29 de enero, mientras la segunda está fijada entre el 4 y el 13 de febrero.

Desde la Universidad de León se desea mucha suerte a todos los estudiantes que afrontan estas semanas de exámenes, reconociendo su esfuerzo y dedicación en una etapa clave del curso académico.