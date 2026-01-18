La nieve condiciona el tráfico en tres carreteras provinciales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presencia de nieve complica este domingo en León la circulación por tres carreteras de la red provincial. La N-621 concentra esta mañana las mayores complicaciones entre Riaño y Llanaves de la Reina, donde se ha establecido el nivel rojo. Esta restricción obliga a los conductores a utilizar cadenas o neumáticos especiales y prohíbe el tránsito de vehículos pesados, mientras que en otros puntos como la N-630 en Villamanín o la CL-626 en La Espina se circula bajo nivel verde.

El pronóstico para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, indica que se esperan cielos cubiertos con precipitaciones que serán más probables durante la primera mitad del día. La jornada podría dejar también bancos de niebla y brumas que afecten a la visibilidad, junto a vientos flojos de componente norte. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán estables o experimentarán un ligero descenso, lo que provocará la aparición de heladas débiles, mientras que las máximas apenas sufrirán variaciones respecto a los días previos, acompañadas de vientos de componente norte que soplarán de forma floja con algunos intervalos moderados.