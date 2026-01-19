El Hospital de León se suma al 'Lago de Datos' sanitario que agiliza los diagnósticos

La sanidad leonesa se prepara para un salto cualitativo en su modelo asistencial. La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) ha confirmado el desarrollo de un ambicioso repositorio centralizado con las historias clínicas de los 2,4 millones de ciudadanos de la comunidad (450.000 de León), que se denomina internamente «Lago de Datos», ya que aglutinará millones de informes, pruebas de imagen y datos de anatomía patológica de toda la población.

Este proyecto, que nace con la vocación de revolucionar la investigación y la atención médica, sitúa al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) como una pieza fundamental en su despliegue estratégico, al actuar como el gran nodo de validación para los datos específicos de la población leonesa.

La nueva infraestructura digital de alta capacidad no es un simple archivo. Su diseño permite estructurar de forma anónima y segura un volumen masivo de información para que algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) puedan entrenarse con una precisión sin precedentes. Si el sistema analiza en tiempo récord 50.000 radiografías de tórax de pacientes leoneses, aprenderá a detectar una neumonía mucho más rápido y con menos errores que un sistema que solo ha visto 500.

Para una provincia como la de León, con una población envejecida y una alta prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados, esta herramienta promete ser disruptiva: permitirá a los facultativos optimizar decisiones clínicas y reducir riesgos farmacológicos mediante el análisis comparativo de miles de casos similares.

Lejos de ser una promesa de futuro, la Inteligencia Artificial ya es una realidad operativa en los pasillos del Hospital de León. El Caule destaca actualmente por liderar aplicaciones prácticas que sirven de modelo para el resto del sistema.

El servicio de Urología utiliza a Lola, un asistente virtual de IA conversacional que realiza el seguimiento telefónico de pacientes intervenidos de cáncer de próstata. El sistema monitoriza la evolución y detecta alertas tempranas, complementando de forma eficiente las consultas presenciales.

El Hospital integra ya softwares de IA para el diagnóstico avanzado por imagen, capaces de «leer» radiografías de tórax y mamografías, priorizando los casos urgentes y agilizando la carga de trabajo de los radiólogos. Y en anatomía patológica digital se están desarrollando nodos digitales que emplean IA para analizar imágenes de alta resolución en biopsias, un paso crucial hacia la medicina personalizada.

El Instituto Ibioleón

La puesta en marcha de este «Lago de Datos» coincide con el desarrollo del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (Ibioleón). La disponibilidad de esta ingente base de datos permitirá a los investigadores leoneses potenciar líneas de trabajo en diagnóstico y tratamiento de patologías concretas, consolidando al Hospital no solo como centro asistencial, sino como un polo de innovación científica de primer orden. El proyecto también tendrá su reflejo en Atención Primaria, donde se prevé implantar herramientas para la transcripción automática de consultas y la interpretación preliminar de electrocardiogramas y agilizar la detección de arritmias en los centros de salud. Con esta apuesta, Sanidad busca transformar el dato en conocimiento útil y garantizar la sostenibilidad de un sistema que, en León, encuentra su mayor aliado en la vanguardia tecnológica.

Lola en Urología

En el Servicio de Urología del Hospital, la IA tiene nombre propio: Lola. Una asistente virtual que se ha convertido en la aliada estratégica para seguir a los pacientes intervenidos de cáncer de próstata. A diferencia de un contestador automático convencional, Lola es capaz de mantener una conversación fluida. Realiza llamadas telefónicas periódicas a los pacientes en su domicilio para monitorizar su evolución tras la cirugía. Les pregunta por síntomas clave y parámetros de recuperación para una detección precoz al identificar anomalías o complicaciones tras la operación de forma inmediata. En ese caso, genera una alerta que el personal sanitario revisa de forma prioritaria. Así el paciente evita desplazamientos innecesarios al Hospital si la evolución es favorable, se optimizan recursos y se garantiza una red de seguridad digital que «escucha» al paciente allí donde la medicina a veces no llega por falta de tiempo: en su hogar.