Atropellado un niño de diez años en León cuando cruzaba un paso de cebra

Área en la que ocurrieron los hechos.DL

Un niño de diez años ha resultado atropellado esta tarde en el barrio de La Sal cuando cruzaba por un paso de cebra.

Los hechos han ocurrido a las 17.09 horas en la Calle Orozco, 37. El menor de unos 10 años cruzaba la calle y fue arrollado por un vehículo que no lo vio.

El 112 fue informado de que el niño se encontraba consciente y presentaba un golpe en la cabeza.

Se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. También se informó al Cuerpo Nacional de Policía.