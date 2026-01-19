Atropellado un niño de diez años en León cuando cruzaba un paso de cebra
Sufrió un fuerte golpe en la cabeza a la altura del barrio de La Sal y recibió asistencia sanitaria
Un niño de diez años ha resultado atropellado esta tarde en el barrio de La Sal cuando cruzaba por un paso de cebra.
Los hechos han ocurrido a las 17.09 horas en la Calle Orozco, 37. El menor de unos 10 años cruzaba la calle y fue arrollado por un vehículo que no lo vio.
El 112 fue informado de que el niño se encontraba consciente y presentaba un golpe en la cabeza.
Se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar. También se informó al Cuerpo Nacional de Policía.