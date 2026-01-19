IU presentará una PNL en el Congreso para que el tren de Feve llegue a la capital leonesa como solución a la integración

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes-Equo y coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de FEVE en León.EUROPA PRESS

Izquierda Unida presentará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reivindicar que el tren de FEVE conecte con el centro de León en vez de la solución propuesta del autobús eléctrico para la integración del ferrocarril en la ciudad.

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes-Equo y coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; el diputado de IU adscrito al grupo parlamentario de Sumar Nahuel González y el alcalde de Garrafe de Torío (León), Miguel Flecha, participaron ayer en la multitudinaria manifestación celebrada para exigir una provincia de León "vertebrada" y reivindicar la integración de FEVE en la ciudad mediante trenes y no con la solución de autobús eléctrico propuesta.

Izquierda Unida ha defendido en este contexto la necesidad de que el tren de FEVE realice parada tanto en el apeadero de la Asunción- Universidad como en la Estación de Matallana, en el centro de la capital leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado IU.

Nahuel Gonzalez, a propuesta de Juan Gascón y del coordinador de IU León, Rubén Estévez, se ha comprometido a registrar "con la mayor brevedad" una PNL en el Congreso de los Diputados. En ella la organización trasladará a las instituciones la principal demanda de la manifestación organizada en las calles de León: encontrar una fórmula para que el tren FEVE llegue hasta el centro de la ciudad sin tener que hacer transbordo. Además, solicitará que se aproveche la inversión que se ha realizado en la integración ferroviaria de León desde 2010.

Izquierda Unida ha instado al conjunto de las fuerzas políticas en un comunicado a "avanzar de manera coordinada" para hacer realidad "una reivindicación histórica" de la ciudadanía leonesa, orientada a mejorar la conexión ferroviaria de la ciudad con el valle del río Torío, la montaña oriental leonesa y el municipio palentino de Guardo.

Finalmente, ha manifestado que, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, pondrá "todo de su parte" para que la propuesta salga adelante. La organización ha animado al resto de fuerzas políticas presentes en la manifestación con representación en el Congreso a que agilicen el proceso para que pueda ser debatida esta propuesta y se materialice la llegada del tren al centro de León.