El Defensor del Paciente alerta del repunte de negligencias en León: 202

El Defensor del Paciente alerta en su última memoria del repunte «histórico» de las denuncias por presuntas negligencias médicas, que en León alcanzaron las 202, lo que sitúa a la provincia en segunda posición en la comunidad, sólo por detrás de Valladolid en número de casos (306).

Las reclamaciones de pacientes leoneses crecieron en 2025 un 8% hasta situarse por encima de la media de la última década y representan la cuarta parte de las registradas en todo CyL (858). Las especialidades y servicios más demandados son cirugía general, las listas de espera, el servicio de urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia.

No obstante, el Defensor reconoce como un «descenso balsámico» el recorte de la lista de espera un 25% en el último año hasta situarse en los 6.409 pacientes (4.410 pendientes de operarse en el Hospital de León y 1.999 en El Bierzo).

Incluso indica que, «comparando las demoras con las de otras comunidades hay poco que objetar porque se sitúan por debajo de la media nacional». Traumatología sigue encabezando el atasco por su enorme volumen de pacientes que requieren operarse (1.884 sólo en León), que representan casi la mitad de toda la lista de espera en el Complejo Asistencial Universitario. Y porque el grueso de ellos deben aguardar de 91 a 365 días para una intervención.

La institución achaca a Sacyl que «sigue sin levantar cabeza por su paupérrima gestión en cuanto a contrataciones de personal sanitario», ya que estima que la falta de especialistas «es su espada de Damocles», con deuda de «otorrinos y radiólogos en el Hospital del Bierzo», además de oncólogos y médicos de familia en general.

También encuentra «totalmente desbordado el sector de enfermería» y recuerda que Satse ha reclamado medio centenar más de profesionales (4.000 en CyL). El defensor tiene palabras directas para el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a quien recomienda que en «vez de lamentarse ante el Ministerio de sanidad y achacar el tropiezo a una cuestión de planificación estatal, tendría que preguntarse por qué los profesionales sanitarios se marchan o no quieren ir a trabajar a CyL».

La opinión global del Defensor del paciente es que la sanidad en la comunidad «está llena de luces y sombras». Ninguno de los catorce hospitales públicos de la autonomía figura entre los diez más denunciados en 2025 en España. No obstante, el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) vuelve a situarse en segunda posición en CyL en un listado que encabeza el Clínico de Valladolid.

La hoja para acceder a la sanidad pública «es una carrera de obstáculos», para esta institución, que aprecia que la saturación en atención primaria hace que los enfermos acudan a Urgencias «y ahí se producen errores». Achaca que las negligencias médicas se han «disparado» a la situación sanitaria. En el conjunto del país se reclamaron 41 casos cada día de mala praxis médica, con «cifras récord» desde que realizan la estadística anual. El Defensor recibió 14.986 denuncias (898 más que en 2024), de las cuales 951 tuvieron un resultado de muerte (153 más). En CyL las denuncias incluyeron 45 fallecidos. Para el Defensor, la sanidad se ha convertido en «un escenario inquietante». Aunque «es universal y excelente, no funciona como debería porque los responsables políticos no lo están cuidando. En verano, por las vacaciones; en invierno, por la gripe, el sistema es insuficiente todo el año».

El "peligro" de la IA

El Defensor del Paciente valora que «la atención médica a través de la IA es un verdadero peligro. Conlleva mucha dificultad diagnóstica y puede conducir a graves errores en la medicación». Opina que al paciente hay que auscultarlo, explorarlo, ver la expresión de su cara «in situ», etc.

«El médico no puede ser reemplazado por la IA puesto que el punto esencial de su tarea es la proximidad con el enfermo. ¿Cómo sustituimos la empatía o las sensaciones?. El distanciamiento entre facultativo y paciente solo puede conllevar al error médico», advierte. Cree que el futuro de la Medicina es «sombrío con la IA porque disipa el lado humano». Hoy en día existe un déficit mundial de médicos y «pretender suplantarlos de forma virtual es una temeridad».