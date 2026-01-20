Una menor confunde el acelerador y el freno y estrella el coche de su amigo

Una menor que carecía de permiso de conducción por su edad, estrelló el vehículo de un amigo con el que realizaba prácticas de forma ilegal, tras confundir el pedal del freno con el del acelerador. El vehículo cayó por un terraplén y un magistrado ha impuesto una multa de 2.150 euros al adulto, por un delito contra la seguridad vial.

El día 25 de octubre de 2.021, sobre las 17.20 horas, el propietario del utilitario consintió que su amiga, que en esos momentos era menor de edad y carecía de permiso de conducir, pilotara un vehículo propiedad de su abuelo y que él utilizaba habitualmente. Lo hizo por el interior de una zona de aparcamiento público.

La joven ocupó el asiento del conductor y el adulto se sentó en el asiento del copiloto para supervisarla, mientras que otros dos amigos que estaban con ellos, pareja del dueño del coche una de ellas, ocupaban el asiento de atrás.

La menor arrancó el coche y lo puso en marcha, pero debido a su falta de pericia en el manejo de vehículos de motor confundió el pedal de frenado con el pedal de aceleración, lo pisó y aceleró bruscamente y perdió el control del coche que se desplazó varios metros hasta salirse del terreno acotado del parking y descender por un terraplén, de acuerdo al relato de hechos probados de la sentencia.

A resultas de ello, el auto chocó contra el asfalto y quedó detenido sin que ninguno de los ocupantes sufriera lesiones.

La sentencia judicial condena al duelo del coche como cooperador necesario de un delito contra la seguridad vial por permitir la conducción de un vehículo a motor a una persona que carecía de permiso para ello.

Se le impone la pena de doce meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, (2.160 euros).

La Audiencia Provincial desestima el recurso del condenado. Alegaba que la joven había cogido el coche sin su permiso. La menor había asegurado en la vista oral que ella pidió permiso al propietario para conducir, y que éste, solo le dijo que fuera despacio y tuviera cuidado. Asegura el magistrado que el adulto era consciente de que la menor no podía tener permiso de conducir.

Por todo ello, se le considera cooperador necesario y responsable del delito que se le atribuye.