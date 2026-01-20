Investigadores leoneses acotan el consejo del ChatGPT a universitarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Puede ChatGPT aconsejar a futuros universitarios? Sí, pero con matices, según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de León que concluye que aplicaciones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Copilot pueden ofrecer orientación académica fiable a estudiantes. Especialmente en cuestiones sobre acceso a la universidad, dificultad de los estudios o salidas profesionales, aunque su eficacia depende en gran medida de que las universidades cuenten con información clara, ordenada y actualizada en sus páginas web. Esta es la principal conclusión del trabajo publicado en la ‘Revista de Educación’, una publicación científica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el que se ha analizado la calidad y fiabilidad de las respuestas que estos asistentes de IA ofrecen a dudas reales del estudiantado, formuladas en foros abiertos y redes informales sobre la vida universitaria. El trabajo, firmado por Estela Mayor Alonso, Javier Vidal y Agustín Rodríguez Esteban analiza la calidad y fiabilidad de las respuestas que ofrecen estos asistentes de IA ante preguntas habituales del estudiantado sobre el acceso a la universidad, la gestión académica, la dificultad de los estudios o la empleabilidad. Para ello, el equipo evaluó más de 1.400 respuestas generadas por Copilot y distintos modelos de ChatGPT a consultas reales extraídas de foros de estudiantes, aplicando una herramienta de análisis cualitativo validada en investigaciones previas. El estudio se centró en 15 universidades públicas españolas y utilizó un total de 48 ítems organizados en cuatro bloques temáticos. Los resultados muestran un alto grado de precisión en la mayoría de los casos. Tanto Copilot como ChatGPT acertaron en el 100% de las respuestas relacionadas con el acceso a la universidad, la dificultad de los estudios y las salidas profesionales. En conjunto, el grado de ajuste de las respuestas superó el 97% en ambos modelos, lo que refuerza su potencial como herramientas de apoyo a la orientación.