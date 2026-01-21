Los socavones vuelven a su sitio en la ciudad de León

Al frío y la lluvia le siguen indefectiblemente la aparición de determinados baches recurrentes que adornan el viario de la capital leonesa. Sin falta, cada año aparecen para recordar el paso de la estación y la falta de arreglo eficiente por parte del Ayuntamiento de León.

En ese catálogo, que reparte ejemplos por los diferentes barrios de la ciudad, con más profusión en el centro debido a la acumulación del tráfico, se anotan los badenes de la avenida Padre Isla.

Uno de ellos persevera estos días, con cada rueda de vehículo que pasa, en el paso de peatones que hay tras el cruce con la calle La Torre.