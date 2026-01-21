Diario de León estrena los actos de su 120 aniversario con el protagonismo del cupón de la Once

El 120 aniversario de Diario de León pone inicio a los numerosos actos programados para la efeméride del decano de la prensa leonesa con su protagonismo en el sorteo del cupón de la Once del próximo día 29 de enero. Cinco millones de cupones lucirán el logotipo de la cabecera más emblemática de los medios locales.

El delegado de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez, y el director del Diario de León, Joaquín S. Torné, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el Club de Prensa, y en el que han estado acompañados por la directora de ONCE en León, María Quindós.

"Al final, quien cuenta las historias de lo social son los medios de comunicación y lógicamente esos medios de comunicación, si están cerca de las entidades sociales y de las personas, pues pueden ayudarnos a trasladar esa realidad que vivimos cada día, pueden ayudarnos también a que nuestros proyectos cundan y tengan más éxito",, explicó Ismael Pérez.

"En concreto, además, en León creo que el Diario de León tiene una buena parroquia, porque la gente de la Once le gusta, le gustan los medios de comunicación tradicionales, el periódico, la radio siempre los hemos disfrutado absolutamente y en este caso la Once tiene en esta provincia más de 500 trabajadores, que es un lugar importante, no voy a decir si entidad, asociación, empresa, la Onoce es un lugar, es un lugar en el que nos encontramos muchos y en el que, por supuesto, acogemos a todo el mundo".

El Cupón Diario de la Once pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres - últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

"Hace poquito hemos puesto en marcha además un proyecto, un proyecto amplio y hemos puesto en marcha aquí en León, lo hacíamos en un centro de trabajo que tenemos en La Bañeza, una planta de reciclado y que tiene que ver con compartir, con lo social, con acercarnos a la comunidad, con juntar fuerzas todos los que formamos parte de un lugar para que ese lugar crezca de una manera exponencial", insistió el delegado.

"Y además le hemos dado una vuelta y lo hemos convertido en un proyecto que se llama Vivir con C, que es vivir en comunidad, donde invitamos, a todas las asociaciones de vecinos, entidades sociales, empresas, a que nos cuenten cosas, nos presenten ideas que podamos hacer nuestras y que podamos encontrar caminos de cómo ayudarnos. Al final eso es hacer territorio, eso es hacer riqueza para la gente de la riqueza que nos da todos los días", significó el delegado.

"Al final nosotros tenemos que devolverlo de muchas formas y en todos los sitios de España van a ver esos cinco millones de cupones que van a estar en los corazones, en las carteras, de la gente cerca del corazón, la cartera siempre va cerca del corazón y lo van a ver con ilusión y van a saber que este diario pues cumple 120 años, que es algo muy importante, que parece fácil y que estoy seguro que no lo es y sobre todo en los tiempos que corren", señaló Ismael Pérez.

Torné escenificó el agradecimiento de Diario de León: "La Once nos acompaña en el comienzo de la celebración de nuestro 120 aniversario, porque yo creo que compartimos fines sociales, lo decía muy bien Ismael. Somos dos instituciones o dos entidades que nos dedicamos al servicio social, la comunicación es un servicio social y por lo tanto creo que compartimos parte de nuestros objetivos. Es evidente que somos también empresas, pero nuestro gran objetivo es mantener a la población, en este caso de la provincia de León, informada y creo que hacemos el esfuerzo suficiente como para que ese agradecimiento podamos también compartirlo con todos los lectores".

"Es evidente", dijo Torné "que sin nuestros lectores nosotros no tenemos nada y por lo tanto estamos agradecidos tanto a la Once en este acompañamiento. Este es nuestro primer hito de la celebración de este 120 aniversario en el que vamos a hacer muchísimos actos a lo largo del año. El primero de ellos va a ser una exposición que haremos en el Museo de Semana Santa y con 120 fotografías de los 120 años de la historia del Diario de León y de la historia de León".

"Esperamos que, si no les puede tocar a todos los que lo compren, que desde luego les toque a la mayoría si es posible", deseó el director. "Esa es la idea y creo que agradecer desde luego y de nuevo a la Once y a todos los lectores que contribuyan a este fin social, que compren el cupón y que celebren con nosotros nuestro 120 aniversario y que toque en León", concluyó Torné.