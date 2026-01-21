RESAVER presenta en León su fondo paneuropeo de pensiones como herramienta para atraer y retener talento investigador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fondo paneuropeo de pensiones RESAVER se presentará en León el próximo 27 de enero, en el marco de la jornada «Captación y retención de talento como facilitadores de la innovación en la investigación», organizada por Air Institute, en colaboración con Recoletos Broker y financiada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL).

RESAVER es un fondo de pensiones ocupacional paneuropeo creado en el contexto de las políticas europeas con el objetivo de reducir las barreras estructurales asociadas a la movilidad internacional del personal investigador y de innovación y fomentar el talento en Europa. En España, RESAVER se desarrolla a través de un acuerdo estratégico con Recoletos Consultores, bróker especializado en soluciones para el ámbito académico y de investigación.

El fondo, promovido por la Comisión Europea, está dirigido a instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y a las empresas innovadoras. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro diseñada para acompañar a trabajadores y organizaciones a lo largo de su trayectoria profesional.

La jornada del día 27 tiene como objetivo ofrecer herramientas y enfoques prácticos para la captación y retención de talento, poniendo el foco en el papel estratégico de la gestión de recursos humanos como motor de la innovación y la creación de conocimiento.

Entre las iniciativas que se presentarán figura RESAVER. Su gerente, Agustín Calvo, intervendrá en la mesa redonda sobre «La importancia de la tecnología en la retención y captación de talento», junto a Hilde Pérez, del Centro de Supercomputación de Castilla y León, además de representantes del INCIBE y de Recoletos Broker.

Por su parte, Eduard Lorda, también de RESAVER, abordará las herramientas de apoyo público-privado para la atracción de talento, destacando el valor de soluciones alineadas con los objetivos europeos de competitividad e innovación.

La Jornada dará comienzo a las 10 horas, en el Aula 2 del Parque Tecnológico de León, y será inaugurada por José Manuel Frade Nieto, director territorial de León del ICECYL; y Carmen Losada Torres, de AIR Institute. A lo largo de la mañana intervendrán responsable del ICECYL y de INCIBE, quienes hablarán sobre el «Talento que transforma: gestores de I+D+i para una Castilla y León más competitiva» y sobre «La innovación tecnológica al servicio de la retención y atracción de talento».

Sobre Recoletos Consultores

Recoletos es una firma líder en consultoría y servicios financieros en España. Especializada en soluciones aseguradoras y de gestión de riesgos, trabaja con clientes públicos y privados para ofrecer herramientas innovadoras y de alto valor añadido.

Sobre RESAVER

Fondo de pensiones ocupacional paneuropeo para el sector de la investigación, lanzado con el apoyo de la Comisión Europea. Su objetivo es garantizar que los investigadores móviles puedan conservar y aumentar sus derechos de pensión en toda Europa.