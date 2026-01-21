Trabajadores del sector ferroviario en León se concentran en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz
Piden conocer las causas para que no se repita una tragedia similar
Los comités provinciales de Renfe y Adif en León convocaron hoy a los trabajadores del sector ferroviario a una concentración en recuerdo y solidaridad con las víctimas el accidente de Adamuz (Córdoba), desarrollada en el hall de la estación de trenes de la capital. Los presentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y los heridos y de apoyo a la familia ferroviaria, en un acto en el que también se extendió el gesto al siniestro del tren de Rodailes en Gelida (Barcelona).
Los asistentes reclamaron, además de subrayar el respeto a las víctimas, al duelo de sus seres queridos, que se investigue a fondo lo ocurrido para conocer las causas y que no se repita una tragedia similar y que de ello se deriven las responsabilidades oportunas.