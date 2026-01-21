Trabajadores del sector ferroviario en León se concentran en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Los comités provinciales de Renfe y Adif en León convocaron hoy a los trabajadores del sector ferroviario a una concentración en recuerdo y solidaridad con las víctimas el accidente de Adamuz (Córdoba), desarrollada en el hall de la estación de trenes de la capital. Los presentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y los heridos y de apoyo a la familia ferroviaria, en un acto en el que también se extendió el gesto al siniestro del tren de Rodailes en Gelida (Barcelona).

Los asistentes reclamaron, además de subrayar el respeto a las víctimas, al duelo de sus seres queridos, que se investigue a fondo lo ocurrido para conocer las causas y que no se repita una tragedia similar y que de ello se deriven las responsabilidades oportunas.