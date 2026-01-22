León será una de las 25 sedes para el examen MIR del sábado día 24

El examen MIR 2026 está a la vuelta de la esquina. Este sábado 24 de enero, los aspirantes a Medicina se enfrentarán a una de las pruebas más importantes de su carrera profesional. Y en esta convocatoria, aunque el número de sedes para efectuar la prueba se reduce de 28 a 25 (al desaparecer Gerona, Ciudad Real y Vigo), la de León se mantiene y acogerá a los aspirantes en la facultad de Derecho del campus de Vegazana a las 14.00 horas.

El MIR 2026 marcará un nuevo récord de competencia en el acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Pese a que el Ministerio de Sanidad ha ofertado la cifra más alta de plazas de la historia, 9.276, el fuerte aumento del número de aspirantes provocará que 7.487 candidatos no logren un puesto para especializarse en España tras el examen.

Según los datos oficiales, al MIR de este año se presentarán 16.763 aspirantes, casi el doble de los puestos disponibles. Esto significa que cada plaza será disputada por cerca de dos candidatos, reduciendo las posibilidades de éxito en torno a un 11% respecto a 2025.

En León se ofertan 95 plazas a residentes de las 573 que se impulsan en el conjunto de CyL, con 190 de ellas para Medicina Familiar y Comunitaria, 28 para Medicina Interna, 23 para Anestesiología, 22 para Pediatría, 20 en Radiodiagnóstico y 19 en Psiquiatría, entre otras.

El Complejo Asistencial Universitario de León, se situó en 2025 como uno de los destinos preferidos por los médicos residentes con mejor nota, ya que pidieron plaza 21 de los 3.000 jóvenes con mejor nota en el examen, solo por detrás de Salamanca y el Clínico de Valladolid.

En comparación con la convocatoria 2024-2025, el número de aspirantes ha crecido un 23%, mientras que las plazas apenas han aumentado en unas centenas. Hace tan solo diez años, en 2016, el número de admitidos al MIR era de 12.427, frente a los 16.763 actuales, lo que supone un incremento acumulado del 35%. La convocatoria de 2026 supera incluso el máximo registrado en 2020, cuando se presentaron 16.263 aspirantes, y consolida la tendencia al alza.