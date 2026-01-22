Villaquilambre celebra doblete de plenos, uno impulsado por el Partido Popular

Los plenos se celebrarán a las 10.00 y a las 12.30 horas.DL

La Corporación de Villaquilambre celebra esta mañana un doblete de plenos. El primero, a partir de las 10.00 horas, abordará un cambio esencial en el Plan General de Ordenación Urbana para adaptarse a la normativa de grandes establecimientos comerciales en Castilla y León para completar los trámites para el macroproyecto que saltará la ronda Este para construir un ‘gemelo’ del Reino de León en terrenos de la localidad de Villaobispo de las Regueras, en concreto, en 28.000 metros cuadrados del sector 29.

Los concejales también tratarán una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la renuncia a la dedicación exclusiva del exalcalde.

Proyectos paralizados

La segunda sesión plenaria, de carácter extraordinario, se ha convocado a las 12.30 horas a instancia del Partido popular, que ven «paralizados los proyectos necesarios para el desarrollo del municipio».

Por eso preguntarán por la situación de las obras del cuartel de la Guardia Civil, el desarrollo del plan de ampliación del polígono industrial y de las piscinas, tras las calicatas realizada en el SUR-28 detrás de las instalaciones.

El Partido Popular también se interesa por la situación de los convenios de los trabajadores que están pendientes de aprobar y la línea de Iberdrola nueva, para saber lso perjuicios ocasionados a los vecinos.

Costas, Feve y ambulatorio

En el pleno qudieren, además, incidir en el pago de las costas por dos procesos judiciales y en las acciones por parte del equipo de Gobierno tripartito para la construcción del centro de salud.

Las medidas «sustanciales» que va a tomar el Ayuntamiento ante la propuesta de Adif de convertir el trazado urbano de feve en un corazón verde, las alternativas para dotar a navatejera de una pista polideportiva después de eliminar la del parque Cardadal y el balance de la encuesta municipal sobre la prioridades que quieren los vecinos, nutrirán también el contenido del pleno, junto con las medidas que adoptará UPL-PSOE-Podemos para lograr pasar de los 20.000 hebitantes y entrar en otro grupo poblacional.