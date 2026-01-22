Resaver presenta en León su fondo paneuropeo de pensiones el martes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León acogerá el próximo martes la jornada Captación y retención de talento como facilitadores de la innovación en la investigación que organizan Air Institute, en colaboración con Recoletos Broker y financiada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. En el marco de este encuentro se presentará el fondo paneuropeo de pensiones Resaver. La jornada será a las 10.00 horas en el Aula 2 del Parque Tecnológico. Resaver es un fondo de pensiones ocupacional paneuropeo creado en el contexto de las políticas europeas con el objetivo de reducir las barreras estructurales asociadas a la movilidad internacional del personal investigador y de innovación y fomentar el talento en Europa. En España, se desarrolla a través de un acuerdo estratégico con Recoletos Consultores, bróker especializado en soluciones para el ámbito académico y de investigación. El fondo, promovido por la Comisión Europea, está dirigido a instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y a las empresas innovadoras. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro diseñada para acompañar a trabajadores y organizaciones a lo largo de su trayectoria profesional. La jornada ofrecerá herramientas y enfoques prácticos para captar y retener talento, poniendo el foco en el papel estratégico de la gestión de recursos humanos como motor de la innovación y la creación de conocimiento. El gerente de Resaver, Agustín Calvo, intervendrá en la mesa redonda sobre La importancia de la tecnología en la retención y captación de talento, junto a Hilde Pérez, del Centro de Supercomputación de Castilla y León, además de representantes del Incibe y de Recoletos Broker. El director territorial de León del Icecyl, José Manuel Frade Nieto, y Carmen Losada Torres, de AIR Institute inaugurarán la jornada en la que intervendrán distintos especialistas para abordar cuestiones como el talento, innovación y tecnología en diferentes mesas redondas y ponencias.