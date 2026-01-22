Dos investigados por robar material valorado en 950 euros en una explotación ganadera de Sariegos

La Guardia Civil investiga a dos personas por el huerto de material eléctrico en una explotación ganadera de Sariegos (León).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a dos personas por un presunto delito de hurto de material eléctrico utilizado para perimetrar una explotación ganadera en Sariegos (León) valorado en unos 950 euros.

Tras recepcionarse una denuncia por la sustracción, en dos ocasiones, de pastores eléctricos, placas solares de alimentación, baterías e hilo de cerramiento, el equipo ROCA de la Comandancia de León se hizo cargo de las investigaciones para esclarecer estos hechos delictivos.

Fruto de las gestiones realizadas se pudieron localizar los citados utensilios en otra instalación ganadera sita en el municipio de San Andrés del Rabanedo, procediendo a su incautación y entrega a su legítima propietaria, así como a la toma de manifestación en calidad de investigados a los dos responsables de la misma, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las diligencias instruidas, con los efectos recuperados, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas' que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.