Acole y CEL reclaman un Plan Renove "realista" de vehículos y medidas "eficaces" para León

La Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), integrada en el Círculo Empresarial Leonés (CEL), ha manifestado su preocupación por la ausencia de un Plan Renove "realista" de vehículos, tanto en Castilla y León como en el ámbito estatal, y ha reclamado a las administraciones competentes la puesta en marcha "urgente" de medidas "eficaces" que impulsen la renovación del parque automovilístico.

Además, ha alertado del impacto que supone la falta de examinadores, la escasez de personal en los talleres de León y de "determinadas" prácticas por parte de las aseguradoras.

Ambas asociaciones han recordado que, aunque el Gobierno de España ha anunciado el Plan Auto 2030 con una inversión asociada, a día de hoy no existe ningún programa en vigor ni operativo, lo que genera una elevada incertidumbre en el mercado y ralentiza especialmente la venta de vehículos electrificados.

Esta falta de concreción, han señalado, provoca un efecto de espera en los consumidores, que posponen sus decisiones de compra ante la expectativa de futuras ayudas, con un impacto directo en la actividad de los concesionarios y en el ritmo de matriculaciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el CEL.

En este contexto, han insistido en que la solución no pasa por limitar los incentivos a vehículos cien por cien eléctricos, sino por diseñar un plan de renovación del parque automovilístico "amplio, tecnológicamente neutro y realista" que incentive la retirada de vehículos antiguos y su sustitución por otros más seguros, más eficientes y con menores emisiones, independientemente de la tecnología empleada.

"El verdadero objetivo debe ser reducir la antigüedad del parque, mejorar la seguridad vial y avanzar en sostenibilidad, no imponer una única tecnología que todavía no es viable para todos los usuarios", han recalcado los representantes de Acole.

3.000 alumnos en lista de espera

A esta situación se suma la carencia de examinadores de tráfico en la provincia de León, que está provocando un "importante colapso" en la obtención del carné de conducir. Se estima que alrededor de 3.000 alumnos se encuentran en lista de espera, con demoras de varios meses para poder realizar el examen práctico.

Este problema tiene un impacto directo sobre el sector de la automoción, ya que reduce la incorporación de nuevos conductores al mercado, frena la demanda de vehículos, afecta a la actividad de concesionarios y autoescuelas y genera un perjuicio añadido a la economía local.

Prácticas de las aseguradoras

Por otra parte, desde Acole y el CEL también han trasladado la preocupación existente en el sector por "determinadas prácticas" de algunas compañías aseguradoras que están afectando de forma directa a la actividad de los talleres de reparación y, en última instancia, al consumidor final.

En este sentido, el sector ha denunciado la falta de actualización de las tarifas de mano de obra y de los precios de los recambios, así como la "imposición" de condiciones de trabajo que no reflejan los costes "reales" de la actividad. Asimismo, ha alertado de "presiones" para el uso de piezas usadas o alternativas y de prácticas que, de facto, pueden limitar la libre elección del taller por parte del cliente, un derecho reconocido legalmente.

En muchos casos, ha continuado, los talleres se ven obligados a asumir costes adicionales, sin que las primas de los seguros se adapten al incremento de los costes derivados de la siniestralidad, la energía, los recambios o la inversión en equipamiento técnico.

Estas prácticas, según ha apuntado, no solo afectan a la viabilidad económica de los talleres, sino que también repercuten directamente en los usuarios, que pueden sufrir retrasos en las reparaciones, dificultades para ejercer su derecho a elegir taller o presiones para aceptar soluciones basadas en criterios económicos y no técnicos.

Además, ha advertido de que la creciente concentración del mercado asegurador está generando "desequilibrios que distorsionan la competencia" y afectan a la calidad del servicio prestado al cliente final.

Escasez de personal cualificado

Finalmente, Acole y el CEL se han referido a otro problema estructural del sector: la escasez de personal cualificado en los talleres de reparación de vehículos. La creciente complejidad tecnológica de los vehículos, unida a la falta de relevo generacional, está dificultando la captación y retención de talento técnico.

Ambas asociaciones han considerado "imprescindible" que las administraciones públicas, en colaboración con el sector, impulsen un plan específico de formación, orientación y captación de profesionales, apoyándose en la Formación Profesional y en programas de empleo que permitan garantizar la sostenibilidad del sector y la calidad del servicio a medio y largo plazo.