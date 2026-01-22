La Junta respalda las demandas de los médicos y espera un acuerdo antes de febrero

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrriedo, respaldó hoy las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, en especial de los médicos tras convocarse una huelga a partir del 16 de febrero para exigir un estatuto marco propio. De esta forma, confió en que las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad alcancen un acuerdo que evite el paro.

“Respetamos y comprendemos los motivos”, aseguró Fernández Carriedo en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, al tiempo que deseó que se vean “satisfechas” sus reclamaciones, ya que señaló en el Ejecutivo “siempre" están "del lado de los profesionales sanitarios”, porque señaló contribuyen a prestar el servicio sanitario al conjunto de la sociedad.

Igualmente, el consejero portavoz confió en que no se lleve a cabo la huelga, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'mega).

En la anterior, recordó Fernández Carriedo, el paro contra la posición del Ministerio de Sanidad supuso la cancelación de algunas operaciones programadas y pruebas diagnósticas, lo que impacta sobre las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. De esta forma, insistió en que su deseo es que la huelga no se termine produciendo.

Los sindicatos médicos han acordado que el paro se lleve a cabo una semana al mes mientras dure el malestar. Prevén huelgas al menos hasta junio. Así, comenzará en la semana del 16 al 20 de febrero, continuará del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Además, han previsto una gran manifestación para el sábado 14 de febrero, dos días antes de que comience el primer paro.