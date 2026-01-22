La ULE impartirá desde este viernes una microcredencial sobre innovación y sostenibilidad en la gestión deportiva

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León (ULE) ha diseñado una microcredencial universitaria denominada 'Gestión deportiva 360: Innovación y sostenibilidad', que se impartirá desde este viernes 23 de febrero con el objetivo de formar y capacitar a profesionales del sector en competencias "claves" para una gestión deportiva moderna, eficiente y comprometida.

Los responsables de la organización de la microcredencial han explicado que el sector deportivo vive una transformación constante, marcada por la digitalización, la sostenibilidad y la necesidad de profesionales altamente cualificados. En este contexto, la propuesta formativa de la ULE ofrece una visión integral de la gestión deportiva contemporánea que aporta innovación, liderazgo responsable y modelos de organización sostenibles.

El programa combina herramientas digitales, marketing estratégico, nuevas tendencias de negocio y criterios medioambientales aplicados al deporte, y está dirigido a técnicos, gestores, graduados y profesionales del ámbito deportivo que buscan actualizar competencias y responder a los retos "reales", según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Quienes formalicen su inscripción podrán desarrollar habilidades y competencias relacionadas con la gestión deportiva y el liderazgo, ya que permitirá a las personas que trabajen en entidades públicas y privadas avanzar en la profesionalización de este sector, que está en constante crecimiento y evolución.

La microcredencial tiene tres créditos ECTS, se impartirá de forma presencial en dependencias de la Facultad de Educación del Campus de Vegazana, (su formato híbrido permite también cursarla a distancia) y está especialmente dirigida a quienes hayan cursado y superado alguna titulación oficial relacionada con el ámbito de las actividades físico deportivas.

El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 20 de febrero, el precio es de 62 euros (cantidad a la que se ha de añadir 7,5 euros del seguro). Toda la información y las inscripciones están disponibles en la web de la ULE.